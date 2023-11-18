"الأفلان": بن مبارك يعلن عن قرار لـ"لم الشمل"

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم في المرحلة الحالية التركيز على توحيد صفوف الحزب ولم شمل جميع مناضليه "دون إقصاء أو تهميش".

وفي ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب، شدد بن مبارك على أهمية "لم شمل جميع المناضلين دون إقصاء أو تهميش"، إلى جانب "معالجة التراكمات السابقة ليكون الحزب في المكانة التي يستحقها".

وكشف بالمناسبة عن "التنازل عن كل الدعاوى القضائية المرفوعة سابقا باسم الحزب ضد مناضليه وإطاراته"، داعيا المناضلين إلى العمل على "تغليب مصلحة الوطن".

من جهة أخرى، جدد الأمين العام دعم حزب جبهة التحرير الوطني لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا أن الحزب "يتفاعل مع كل ما يصب في مصلحة الوطن".

كما كشف في سياق آخر عن برنامج لتفعيل هياكل الحزب وإعادة تنشيطها على المستوى المحلي مع إنشاء أكاديمية للتكوين السياسي.