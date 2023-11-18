أوبن إيه آي تطيح بمؤسسها مطلق ثورة "شات جي بي تي"

أصبح سام ألتمان، مؤسس شركة "أوبن إيه آي" ومطلق منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي"، خلال عام واحد شخصية رئيسية في سيليكون فالي، إلى أن أقيل الجمعة من مهامه في رئاسة الشركة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.



وقد فاجأت إقالته وادي السيليكون، حيث كان رجل الأعمال البالغ 38 عاما يُعتبر من الشخصيات الرائدة في قطاع يواجه تحديات كبرى، وهو الذكاء الاصطناعي.



وأنشأ ألتمان الذي ولد في أبريل 1985، ونشأ في سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية، شركة "أوبن إيه آي" في عام 2015، وكانت في البداية مؤسسة غير ربحية ترمي لتطوير الذكاء الاصطناعي ليكون تقنية "آمنة ومفيدة للبشرية"، على حد تعبير إيلون ماسك في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز.



والذكاء الاصطناعي في دائرة الضوء منذ أن اعتمد ملايين الأشخاص برنامج "شات جي بي تي" من "أوبن إيه آي"، القادر على التحدث مع البشر بلغتهم اليومية وإنشاء جميع أنواع النصوص بناءً على طلب بسيط.



وقال ألتمان خلال مؤتمر الخميس عشية إقالته من (أوبن إيه آي)، "بموازاة النشر التدريجي للذكاء (الاصطناعي) في كل مكان، سيكون لدينا جميعا قوى خارقة عند الطلب".



وفي مواجهة المخاوف القوية التي أثيرت، لا سيما على صعيد الديمقراطية والوظائف، قال رجل الأعمال لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس "أتعاطف كثيرا مع مشاعر الناس حول الذكاء الاصطناعي مهما كانت".