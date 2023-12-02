استقبال مميز لبن ناصر (فيديو)

حظي الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، مساء اليوم السبت، باستقبال مميز من طرف جماهير ميلان بمناسبة عودته، رسميا، إلى الميادين بعد غياب استمر لمدة أكثر من ستة أشهر.

وبدأ صاحب الـ26 عاما مواجهة فروسينوني في إطار الجولة 14 من الدوري الإيطالي على مقاعد البدلاء، ودخل في الدقيقة 79 وسط هتافات وتصفيقات جماهير "الروسونيري" الذين اكتظت بهم مدرجات ملعب "السانسيرو".

le retour de bennacer en direct pic.twitter.com/Q8AVSjgYaK — Chakib (@chak8ib) December 2, 2023

وشارك بن ناصر في منصب وسط ميدان متقدم ولم يلمس الكرة كثيرا خلال حوالي ربع الساعة التي لعبها بالنظر إلى غيابه الطويل عن الملاعب، كما أن ناديه كان متفوقا بثلاثية نظيفة واكتفى بالدفاع للحفاظ على النتيجة.

وانتهت المواجهة بفوز زملاء بن ناصر بنتيجة ثلاثة اهدف مقابل هدف، معززين مركزهم الثالث برصيد 29 نقطة.

ويعود نجم "الخضر" بعد غياب طويل نتيجة الإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة خلال مواجهة الغريم إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا شهر ماي الفارط.

وتأتي هذه العودة قبل أقل من شهر على انطلاق تربص المنتخب الوطني تحضيرا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار بداية السنة المقبلة.