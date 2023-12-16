عون: مستغانم عانت من تدمير ممنهج للمؤسسات العمومية

أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال زيارته يوم السبت لمستغانم على ضرورة رفع العراقيل على مشاريع الاستثمار، و استغلال العقار المهمل في إنجاز مشاريع ذات أهمية،

وأضاف ان مستغانم كانت تعد قطبا صناعيا بامتياز الا انه وفي ظروف خاصة تعرضت إلى تدمير ممنهج للمؤسسات الاقتصادية التي كانت العمود الفقري للصناعة الوطنية وأعطى مثال بمعمل صناعة الورق الذي كان يصدر منتوجات للخارج .

و بعد استماعه لعرض حال حول واقع قطاع الصناعة في مستغانم في إطار الزيارة التفقدية التي قادته إلى الولاية وتسليم 34 رخص الإستغلال النهائية للمستثمرين أشاد السيد عون بوتيرة رفع العراقيل على المشاريع العالقة، في انتظار المشاريع الأخرى التي تحتاج تدخل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض، موصيا بتكثيف الجهود في هذا الإطار واحترام كافة الإجراءات الخاصة بعملية الاستثمار.وأشرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلانية خلال زيارته للولاية على وضع حجر الأساس لإنشاء موقع جديد لصيدال متخصص في إنتاج أدوية العيون والأدوية البيطرية.وجرى الحفل بحضور السيد أحمد بودوح والي مستغانم و السيد وسيم قويدري الرئيس المدير العام لمجمع صيدال .

ويتربع المعمل على مساحة قدرها 11.180 متر مربع وستبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة 11 مليون وحدة سنويا لأدوية العيون و5 ملايين وحدة للمنتجات البيطرية.

وسيتم تصنيع هذه الأدوية بأشكال صيدلانية مختلفة وعرفت زيارة الوزير تدشين مشروع توسعة مؤسسة عدوان للكيماويات (إستثمار سعودي) بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة دائرة عين النويصي و معاينة مؤسسة تحفة للأثاث المنزلي المكتبي (إستثمار سوري ) ومعاينة أشغال التهيئة للمنطقة الصناعية الجديدة برجية 01 و 02 .وضع حجر الأساس لإنطلاق مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الورق مؤسسة أفريكان .