مالية: تدشين مركز معطيات يضم بيانات القطاع

أشرف وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم السبت بالجزائر, على تدشين مركز معطيات يضم مجموع المعلومات والمعطيات المتوفرة على مستوى المديريات و المنظمات تحت وصاية الوزارة .

وجرى تدشين هذا الهيكل الجديد المنصب على مستوى مقر الوزارة, بحضور وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية, كريم بيبي تريكي و المحافظة السامية للرقمنة برتبة وزير, مريم بن مولود, و محافظ بنك الجزائر, صلاح الدين طالب, الى جانب إطارات سامية بالوزارة.

وسيتضمن مركز المعطيات هذا, لأول مرة, البيانات المتوفرة على مستوى مختلف المنصات الرقمية الخاصة بمختلف مصالح الوزارة والمديريات العامة للقطاع سيما الضرائب والجمارك وأملاك الدولة.

في هذا الصدد, أوضح فايد, أن مركز المعطيات هذا, قد تم تطويره على مستوى وزارة المالية على يد كفاءات وطنية قامت بتطوير مختلف تطبيقاته.

وأضاف الوزير, أن "مركز معطيات وزارة المالية الذي تم إنجازه في اجل لا يتعدى ستة (06) أشهر, يندرج في إطار تجسيد برنامج رقمنة قطاع المالية", مؤكدا أن تدشينه جاء في ظرف تحول رقمي يتطلب هيكل ملائم لتسيير المعطيات "بشكل امن وفعال".

وتابع يقول انه "بفضل هذا المركز يمكننا تعزيز الأمن وحماية المعطيات الحساسة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والشركاء الاقتصاديين".

كما أشار إلى أن هذا المشروع يتزامن أيضا مع عملية تجسيد المخطط الاستراتيجي لأنظمة معلومات وزارة المالية للفترة ما بين 2024-2028, علاوة على مواصلة رقمنة الخدمات العمومية و تقليص العراقيل البيروقراطية.

من جانبه تطرق وزير البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية, كريم بيبي تريكي, الى مهمة دائرته الوزارية الرامية الى توفير المنشآت اللازمة لنشر تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و الرامية الى دعم المشاريع على غرار مركز البيانات هذا.

وخلص فايد في الأخير, إلى التأكيد بان الجزائر شهدت, في هذا المجال, تطورا كبيرا, ساهم في تحديث خدماتها العمومية و تحسين الحكامة المالية للبلاد, سيما لفائدة المواطنين و المتعاملين الاقتصاديين.