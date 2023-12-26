"إنفيديا" الأمريكية تتبرع للكيان الصهيوني بمبلغ تاريخي!

تبرعت شركة "إنفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية وموظفوها بمبلغ 15 مليون دولار لمنظمات إسرائيلية وأجنبية غير ربحية لدعم إسرائيل في حربها على غزة، بحسب تقرير لرويترز.



وقالت إنفيديا الأحد إن آلاف الموظفين من أكثر من 30 دولة تبرعوا بما مجموعه 5 ملايين دولار، وقامت الشركة بإضافة 10 ملايين دولار في إطار برنامج خاص تم تقديمه لمساعدة المتضررين من الحرب. وأشارت إلى أن التبرع كان أكبر حملة لجمع التبرعات الإنسانية في تاريخ الشركة البالغ 30 عاما.



وقال مدير الشركة جدعون روزنبرغ: "نحن فخورون برؤية هذا الدعم الواسع من عائلات إنفيديا في إسرائيل وحول العالم، ونشعر بالامتنان لصلواتهم وأملهم في عودة زميلنا أفيناتان أور والرهائن الآخرين من أسْر حماس". وأضاف "إننا نستمد الإلهام حقا من الرعاية الحقيقية التي يقدمها موظفونا حول العالم".



وقالت إنفيديا إن الموظفين اختاروا التبرع لمنظمات في المنطقة بما في ذلك آشور فند (Asor Fund)، ومنظمة الأصدقاء الأميركيون لميغان دافيد آدوم، وأطباء بلا حدود، وأصدقاء يونايتد هاتزالاه (United Hatzalah)، وإسرا آيد (IsraAID) الولايات المتحدة، والمساعدة الإنسانية العالمية، والوكالة اليهودية لإسرائيل، وورلد سنترال كتشين (World Central Kitchen)، وزكا (Zaka).



وقالت إنفيديا أيضا إنها تبرعت بمئات أجهزة الحاسوب للعائلات التي تم إجلاؤها من شمال وجنوب إسرائيل، وقدمت آلاف الوجبات الساخنة من كافتيريا مكتبها في منطقة يوكنعام.



