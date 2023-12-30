خاتم ذكي يقيس ضغط الدم

أطلقت شركة "كوسبيتفيت" (Kospetfit) خاتمها الذكي "أي هيل رينغ" (iHeal Ring) الجديد الذي يقدم العديد من الوظائف الصحية مثل قياس ضغط الدم وقياس معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين (SpO2)، بالإضافة إلى مراقبة النوم والعديد من الأوضاع الرياضية.



وأوضحت الشركة الصينية أن خاتمها الذكي الجديد يبلغ وزنه 5 غرامات وسُمكه 3.3 ملم، ويتمتع بمقاومة الماء وفقا لمعايير الحماية المعروفة آي بي إكس 8 (IPX8)، ومن ثم يمكن ارتداؤه أثناء ممارسة الرياضات المائية.



وتبلغ فترة تشغيل البطارية 7 أيام مع الاستخدام العادي، ومتوفر بمحطة شحن ضمن باقة التجهيزات الاختيارية نظير 10 دولارات أميركية، حيث يمكن أن تصل فترة تشغيل البطارية إلى 100 يوم.



ويتوفر الخاتم الذكي باللون الأسود الفضي واللون الأبيض السيراميكي، وبأربعة أحجام من 49 إلى 68 ملم، ونظير سعر يبلغ نحو 200 دولار أميركي.