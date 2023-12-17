سامسونغ تضيف الترجمة الفورية لمكالمات هواتف غالاكسي

تعتزم شركة سامسونغ الكورية إضافة ميزة جديدة إلى سلسلة هواتف غالاكسي إس 24 المقبلة من شأنها أن تتيح ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي، بحسب تقرير لموقع نيكاي آسيا.



وسيجري ترجمة المكالمات الهاتفية عبر تطبيق الهاتف الافتراضي المدمج في الأجهزة باستخدام المعالجات الموجودة فيها واعتمادا على نموذج الذكاء الاصطناعي "غاوس" الذي تطوره سامسونغ.



وستُقدم الميزة الجديدة التي تعمل على المكالمات الصوتية، عند الإعلان عن هواتف غالاكسي إس 24 الرائدة والمقرر في حانفي الجاري. وستتيح تلك الآلية ترجمة المكالمات بشكل فوري في الوقت الفعلي ودون تأخير، مما يسمح للمستخدمين بالتواصل وتجاوز عقبة اختلاف اللغة دون وسيط.



وستبدأ الخدمة في دعم أكبر عدد من المستخدمين، وستدعم اللغات الإنجليزية والإسبانية في البداية، قبل إضافة الكورية واليابانية وغيرها.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة نيكاي آسيا اليابانية، فإن ميزة ترجمة المكالمات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ستعمل مع هواتف سامسونغ، كما ستدعم أيضا الهواتف الذكية من الشركات الأخرى، حيث سيكون بإمكان طرفي المكالمة سماع الترجمة الصوتية آنيا، كما ستعرض الترجمة على الشاشة في أجهزة غالاكسي إس 24.