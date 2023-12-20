تغيير جديد في لوحة مفاتيح "ويندوز"

قالت مايكروسوفت إن لوحات المفاتيح على أجهزة الحاسوب الشخصية القادمة التي تعمل بنظام ويندوز ستحتوي على زر كوبايلوت لإجراء محادثات نصية مع المساعد الافتراضي لصانع البرامج، بحسب موقع سي إن بي سي.



وطُرح مساعد كوبايلوت من مايكروسوفت على نظامي التشغيل ويندوز10 وويندوز 11. وفي وقت لاحق من هذا الشهر ستقوم شركات تصنيع الأجهزة بإصدار أجهزة حاسوب مزودة بلوحات مفاتيح تتميز بمفتاح مساعد جديد.



وتعتبر الخاصية الجديدة إحدى أبرز الإضافات إلى لوحة مفاتيح ويندوز منذ تضمين ويندوز لزر "ابدأ" في لوحة المفاتيح الشهيرة عام 1994.



ويستفيد برنامج كوبايلوت في نظام التشغيل ويندوز من نماذج الذكاء الاصطناعي من شركة أوبن إيه آي الناشئة المدعومة من مايكروسوفت، والتي تدير برنامج الدردشة شات جي بي تي الشهير الخاص بها، فيمكنه إنشاء نص يشبه رد الإنسان على بضع كلمات من المدخلات المكتوبة. ويمكن للأشخاص أن يطلبوا منه كتابة رسائل البريد الإلكتروني والإجابة على الأسئلة وإنشاء الصور وتشغيل ميزات الحاسوب.



ويمكن للعاملين في الشركات التي تدفع مقابل كوبايلوت لمايكروسوفت 365 تلقي أبرز محادثات تيمز والحصول على مساعدة في كتابة مستندات وردز.



بدأت مايكروسوفت في تقديم برنامج كوبايلوت على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 -وهو نظام التشغيل الأكثر شيوعا في العالم- ونظام التشغيل ويندوز 11، ولكن بطريقة غير مباشرة عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح ويندوز والضغط على المفتاح سي لاستدعاء كوبايلوت، لكن الآن تحصل لوحة المفاتيح على مفتاح مخصص لميزة كوبايلوت.



وعلى الرغم من أن نظام التشغيل ويندوز لم يعد القوة الهائلة التي كانت عليها من قبل، فإن مايكروسوفت لا تزال تستمد حوالي 10٪ من إيراداتها من نظام التشغيل. لذا فإنها لن تتوانى عن القيام بأي شيء لدعم أجهزة الحاسوب الشخصية لتتمكن من زيادة الإيرادات لشركات مثل ديل وإتش بي اللتين تتطلعان إلى بيع بدائل لأجهزة الحاسوب الشخصية التي اشتراها المستهلكون والطلاب والعاملون منها خلال جائحة كوفيد 19.



واتفقت صناعة التكنولوجيا على مصطلح يسمى إيه آي بي سي، والذي يعني غالبا وجود مكونات شرائح خاصة داخل الأجهزة لتشغيل النماذج.