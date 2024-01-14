شراكة جديدة بين سوناطراك وهذه الشركة

الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «أس أل بي» (شلمبرجير سابقاً)، طارق رزق.

وحسب بيان للوزارة، تم هذا "بحضور المدراء العامون شمال افريقيا والجزائر لشلومبرجير واطارات من الجانبين، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة «أس أل بي» في مجال المحروقات وآفاق تعزيزها".

وأضاف المصدر، بأن "الطرفان استعرضا فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، وفي مجال الخدمات البترولية والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر وتدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات".

وناقش الجانبان، حسب البيان، "فرص التعاون والاستثمار في مجال خفض الانبعاثات والتقليل من البصمة الكربونية ورفع الفعالية في مجال صناعة النفط والغاز، وكذا في مجال التحول الطاقوي".

وأكد وزير الطاقة والمناجم على "أهمية التعاون مع شركة «أس أل بي» ، في مجال الحلول الرقمية ورقمنة قطاع المحروقات من أجل تثمين وتعزيز الاستغلال الأمثل لموارد المحروقات الوطنية واستدمتها. كما أكد على ضرورة العمل على ترقية المحتوى المحلي وأخذ كل جوانبه بعين الاعتبار وضرورة تطوير وترقية وتكوين المصادر البشرية".

ومن جانبه أكد رزق، على "التزام شركة «أس أل بي» العالمية بالاستثمار وتنمية اعمالها بالجزائر، مؤكدا كذلك على التزامها بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات التى تمتلكها للمساهمة فى تحقيق اهداف قطاع النفط والغاز الجزائري وكذا على المساهمة الفعالة في ترقية المحتوى المحلي ومرافقة المؤسسات الناشئة وتنفيذ شراكات استثمارية ذات منفعة للجانبين".