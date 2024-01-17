إنقاذ عائلة من الاختناق بالغاز في الجلفة

أنقذت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الأربعاء، ستة أشخاص من عائلة واحدة، من خطر الموت إثرّ تعرّضهم لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية الجلفة.

وأفاد بيان للحماية المدنية أن إسعافات المركز المتقدم مدعم بإسعافات الوحدة الرئيسية تدخلت مساء اليوم في حدود الساعة 20 سا و50 د لأجل حادث تسمم عائلة متكونة من 06 أفراد إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، وذلك بشقة بعمارة بحي الوئام بمدينة الجلفة، المصابون تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و42 سنة تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وإجلائهم في حالة مستقرة إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.