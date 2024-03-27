"الفيفا" تشيد بالجزائر

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، وفدا عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، برئاسة مدير إفريقيا بالاتحاد، غيلسون فرنانديس، بحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، وذلك على هامش تنظيم فعاليات دورة فيفا 2024 الدولية بالجزائر من 18 إلى 26 مارس، بمشاركة فرق اندورا، بوليفيا، جنوب افريقيا والجزائر.

ووفق بيان الوزارة فإنه نيابة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو نوّه جيلسن فيرنانديز، بالتنظيم الجيد لهذه الفعالية، مُقدما شكره، للجزائر حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال، ومُجددا دعم ومرافقة "الفيفا" للمشاريع المُبتكرة التي تقوم بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لتطوير هذه الرياضة في الجزائر.