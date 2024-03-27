هدف بن زية "الخرافي" يجوب أنحاء العالم

يصنع الهدف الرائع الذي سجله اللاعب ياسين بن زية رفقة المنتخب الوطني ضد جنوب إفريقيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي مند سهرة أمس الثلاثاء.

وتناقلت مواقع إعلام رياضية عالمية وحسابات شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف حيث اتفقت أغلب التعليقات على اعتباره الأجمل منذ بداية سنة 2024 كما رشحه العديد للمنافسة بقوة على جائزة "بوشكاش" التي تقدمها "الفيفا" لأجل هدف في العام.

Stop that Yassine Benzia. pic.twitter.com/uUD7LNdMO7 — Stop That Football (@stopthatfooty) March 27, 2024

من جهته، أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالأداء المتميز للدولي الجزائري ياسين بن زية الذي خطف الأضواء، سهرة الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا في المقابلة التي تعادل فيها المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب إفريقي (3-3) لحساب الجولة الثانية والأخيرة من الدورة الودية الدولية "فيفا سيري-2024" التي احتضنتها الجزائر في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس الجاري.

وحظي الدولي الجزائري بثناء "الفيفا" التي قامت بإعادة نشر لقطة هدف بن زية عبر حسابها الرسمي على "فايسبوك"، إلى جانب احتفاليته بالهدف.

وهو نفس الأمر لحساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على نفس المنصة، الذي نشر صورة صورا لبن زية خلال المقابلة مرفقا ذلك بعبارة "يا لها من طريقة للإعلان عن عودتك للمنتخب الوطني".

وشارك بن زية، أساسيا ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، في هذه المباراة التي نجح فيها في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

وشارك في دورة فيفا سيري-2024 المنظمة بالجزائر برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أربعة منتخبات وجرت مقابلاتها بملعبي نيلسون مانديلا ببراقي وملعب 19 ماي 1956 بعنابة.