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رياضة

عقوبات ثقيلة ضد حارس بارادو ولاعب بن عكنون

27 مارس 2024 ()
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عاقبت لجنة الانضباط كل من حارس مرمى نادي بارادو توفيق موساوي ووسط ميدان نجم بن عكنون محمد داود، بثلاث مباريات واحدة منها غير نافذة بسبب "الاعتداء على الخصم" خلال اللقاء الذي خاضه الفريقان يوم الاثنين لحساب الجولة الـ21 لبطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس"، حسبما أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء.

كما سلطت ذات الهيئة غرامة مالية بـ30 ألف دينار جزائري، على كلا اللاعبين، يضيف المصدر.

وكانت المباراة التي جمعت نادي بارادو بالجار نجم بن عكنون قد انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، وهي النتيجة التي لا تخدم أي فريق، ففي الوقت الذي تراجع فيه "الباك" إلى الصف السادس في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، يبقى النجم مهددا بشبح السقوط في المركز 14 بـ20 نقطة.

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