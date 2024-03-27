تيبازة : توقيف 87 شخصا محل بحث

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة 87 شخصا كانوا محل بحث في قضايا مختلفة، خلال مداهمات نفذتها ذات المصالح خلال الأسبوع الثاني من رمضان.

وأشارت شرطة تيبازة، في بيان لها اليوم أنها تمكنت من خلال عملياتها الميدانية المتواصلة التي تهدف إلى بسط السكينة والوقاية من الجريمة بمختلف أشكالها، من تنفيذ 77 عملية شرطة ومداهمة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، أسفرت عن توقيف 117 شخص عن قضايا مختلفة منهم 87 شخص محل بحث وضبطت وحجزت 10 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، أقراص مهلوسة، 16 مركبة ودراجة نارية، و164500 دج من العائدات الإجرامية.

أما بالنسبة لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة فقد نفذت المصلحة الولائية للشرطة العامة 71 خرجة ميدانية منها 17 مشتركة تم من خلالها مراقبة أكثر من 645 محل تجاري، رفع 61 مخالفة ماسة بالصحة العامة، 62 إعذار وإنذار، وتنفيذ 03 أوامر بالغلق.

كما تم حجز وإتلاف قرابة 50 كلغ من النقانق والأسماك والقشريات وكذا 14 دلو من مادة الزيتون غير صالح للاستهلاك كانت موجهة للمستهلك.