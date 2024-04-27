مخطط طوارئ لاستدراك تأخر مشروع 1800 مسكن "عدل" البويرة

أمر المدير العام لوكالة "عدل" أمر باعتماد مخطط طوارئ لتدارك التأخر في بعض أشغال انجاز 1800 مسكن "عدل" بالبويرة.

وألزم مدير عام "عدل" المديرة الجهوية للوكالة بتوجيه اعذار كتابي للشركة المنجزة لعدم احترام التعليمات التي أسداها للشركة خلال الزيارة الأخيرة بتاريخ 27 مارس 2024، ليقوم بتنبيه مسؤولي الشركة المنجزة على التهاون المسجل رغم رفع كل التحفظات.

كما وجّه المسؤول ذاته القائمين على المشروع بطلب ترخيص فتح منفذ آخر للورشة من الجهة الخلفية من أجل تعزيز الورشة بالآلات والمعدّات الثقيلة وتسهيل استكمال أشغال الطرق والشبكات، مشددا على كل المتدخلين بأهمية الوقوف ليلًا ونهارًا، ومراقبة مدى الالتزام بالتعهدات لتسريع وتيرة الأشغال.

في نهاية الزيارة ذكّر المدير العام بإلزامية تطبيق تعليمات وزير السكن والعمران والمدينة بكل صرامة وحزم، والتي أكد فيها بأن الحفاظ على الجودة ورفع كل العراقيل مهما كانت مع زيادة سرعة ووتيرة الإنجاز، تعتبر أولوية قصوى ولا تقبل التهاون أبدًا.