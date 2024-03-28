ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلستين السابقتين وسط مؤشرات بزيادة الطلب وتراجع الإمدادات. يأتي ذلك مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم أحدث البيانات عن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية والعودة إلى وضع الشراء، وسط ترقب لاجتماع تحالف أوبك+. و

كانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على تراجع لتواصل نزيف الخسائر لليوم الثاني على التوالي وسط ترقب لاجتماع أوبك+. وبحلول الساعة 07:48 صباحًا بتوقيت غرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم ماي، بنسبة 0.35%، لتصل إلى 86.39 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ماي، بنسبة 0.45%، لتصل إلى 81.72 دولارًا.