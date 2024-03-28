ضربة موجعة لبن سبعيني .. والمنتخب

يبدو أن إصابة رامي بن سبعيني رفقة المنتخب الوطني خلال مقابلة بوليفيا الودية أخطر مما كان متوقعا.

وقال مدرب نادي بوروسيا دورتموند، إدين تيرزيتش، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس: "للأسف رامي بن سبعيني أصيب في الأربطة الداخلية للركبة عندما كان يلعب مع المنتخب وعليه ارتداء دعامة، من غير المرجح أن يلعب مرة أخرى هذا الموسم".

وتأتي هذه الإصابة في وقت غير مناسب لابن مدينة قسنطينة الذي سيضيع مقابلات هامة مع ناديه سواء على المستوى المحلي أو في رابطة أبطال أوروبا عندما يواجه أتليتيكو مدريد الاسباني في ربع النهائي.

كما تؤرق هذه الإصابة مدرب المنتخب الوطني، فلاديمير بيكوفيتش، الذي سيفتقد لأحد أسلحته الدفاعية خلال تربص شهر جوان المقبل، عندما يواجه "الخضر" منتخبا غينيا وأوغندا في تصفيات المونديال.

وعانى المنتخب من مشاكل دفاعية كبيرة في مقابلتي بوليفيا وجنوب إفريقيا خلال دورة الجزائر الدولية، بدليل تلقي زملاء القائد ياسين براهيمي 5 أهداف كاملة على ملعب نيلسون مانديلا.