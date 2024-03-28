حادثة صفع اللاعبين .. مانع يخرج عن صمته (فيديو)

تحدث مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ياسين مانع، عن الحادثة التي أثارت الجدل خلال مقابلة "الخضر" ونسور قرطاج في إطار الدورة الدولية التي احتضنتها الجزائر.

وكان شريط فيديو يظهر مانع يصفع بعض لاعبي المنتخب الوطني بعنف على أرضية ميدان ملعب عمر حمادي قد انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته حتى وسائل إعلام عالمية.

وقدم مانع، في حوار مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اعتذاره للجمهور الرياضي وأولياء اللاعبين على تصرفه معتبرا إياه خطأ حدث في إطار معين وذلك خلال مناوشات بين لاعبي المنتخبين، مضيفا أن تدخله كان كأب ومربي تجنبا لانفلات الأمور عن إطارها الرياضي.

وأكد مانع أنه رغم ذلك لم يكن له ليتصرف بذات الطريقة، مضيفا أن الأجواء داخل المنتخب عائلية رغم أن البعض حاول استغلال الحادثة للاصطياد في المياه العكرة.