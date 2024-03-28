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مال و أعمال

تدعيم أسطول الجوية الجزائرية بدءاً من 2025

28 مارس 2024 ()
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كشف وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس بالعاصمة، عن تدعيم أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بخمسة عشرة طائرة في ولايات الجنوب بدءاً من 2025.

في جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصّصت للأسئلة الشفوية، ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، أبرز زهانة أنّ الولايات الجنوبية ستحظى بالأولوية في برنامج توسيع شبكة الخطوط الجوية الجزائرية.

وأوضح زهانة أنّ الشركة ستشرع في استلام 15 طائرة في 2025، ضمن برنامج يرمي لتدارك النقائص المسجلة مما سيسمح بتنشيط الملاحة الجوية الوطنية.

وسيمكّن الانطلاق في الاستلام التدريجي لهذه الطائرات بتكثيف الخطوط وتعزيز برنامج رحلات الشركة، لا سيما نحو الولايات الجنوبية مما يمكّن من تغطية طلب السكان بكل أريحية.

وتطرّق زهانة كذلك إلى برنامج شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاستئجار طائرات من الحجم الكبير والمتوسط، ضمن التحضيرات الخاصة بموسمي الاصطياف والحج.

وبشأن توسعة المطار الدولي أبو بكر بلقايد بالشلف، أوضح الوزير أنه ستتم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، كونه يقع قرب مطارات ذات طاقة استيعاب كبرى، على غرار مطاري الجزائر ووهران، مذكّراً بأنّه سبق وأن تمّ تسجيل الدراسة الخاصة بإنجاز مشروع توسعته واعادة تهيئته سنة 2014 بقيمة 50 مليون دج وتمّ استلام هذه الدراسة في 2021.

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