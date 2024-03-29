الرئيس الأسبق لأهلي البرج الصالح بودة في ذمة اللّه

انتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الجمعة، الرئيس السابق لأهلي البرج الصالح بودة بعد صراع مرير مع المرض عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

ويعتبر الفقيد عميد رؤساء الأندية الجزائرية بعد إدارته لأهلي البرج لأكثر من 20 سنة وتحقيقه إنجازات تاريخية مع "الكابا" أهمها الصعود إلى القسم الأول موسم 1998 / 1999، وبلوغ مباراة نهائي كأس الجزائر لأول مرة عام 2009 ضّد شباب بلوزداد، قبل أن يعلن الرئيس الراحل انسحابه النهائي من منصب رئيس النادي الهاوي للأهلي البرايجي عام 2011 لأسباب صحية.

وسيوارى الفقيد الثرى، عصر اليوم الجمعة، بمقبرة سيدي بتقة ببرج بوعريريج.