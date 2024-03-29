ألونسو يصدم ليفربول والبايرن

كشف الصحفي المختص بأخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو، الجمعة، مفاجأة بشأن المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، معانا أن الأخير سيستمر مع ليفركوزن لعام إضافي، مع إعلان رسمي مرتقب بالبقاء.

ويعتبر تشابي ألونسو أكثر المدربين تألقا هذا الموسم، بسبب نتائجه المذهلة مع نادي باير ليفركوزن الألماني، حيث يتصدر الدوري الألماني دون أي هزيمة، كما يواصل مسيرته دون هزائم في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.

وكانت أندية بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، تترقب التوقيع معه، في حال قرر مغادرة ليفركوزن الموسم المقبل.

وأشارت التقرير أن ألونسو بدأ بالتخطيط بالفعل لسوق انتقالات ليفركوزن للصيف المقبل، حيث يتطلع لخوض تجربة دوري أبطال أوروبا لأول مرة كمدرب.

هذا الخبر سيعني أن على ليفربول وبايرن ميونيخ البحث عن مدرب آخر، الموسم المقبل، وتحطيم آمالهما بالتوقيع مع ألونسو.