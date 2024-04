Le président parle de tout devant la presse

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu sa rencontre périodique avec des représentants des médias nationaux, abordant plusieurs sujets.

Le président de la République s'est arrêté tout d’abdod a l'événement qui a récemment fait parler de lui, à savoir la décision de tenir des élections présidentielles anticipées.

Le président Tebboune a expliqué que cette décision avait une seule raison, à savoir le retour à un calendrier électoral acceptable. Il a déclaré : "Les élections présidentielles en décembre étaient dictées par des circonstances spéciales en 2019."

Il a ajouté : "Les élections en septembre seraient meilleures car les programmer pour le 7 de ce mois permettrait aux Algériens qui sont rentrés de vacances de participer en masse."

Concernant les rumeurs, le président a répondu : "Le trio bien connu continue à essayer de déstabiliser l'Algérie en tissant des scénarios imaginaires sur des divergences et d'autres problèmes."

Le président a refusé de parler de sa candidature pour un second mandat, affirmant : "Le temps n'est pas encore venu, nous continuons à travailler."

Dans ce contexte, il a déclaré : "Je vais visiter plusieurs wilayas, notamment Khenchela, Tizi Ouzou, Tissemsilt, Djane, et je souhaite également une visite spéciale à Constantine."

Sur un autre sujet, le président a parlé du contenu de la réunion du Conseil supérieur de la sécurité qui a abordé les actions hostiles d'un pays voisin. Il a déclaré : "L'Algérie ne fléchira pas, et nous espérons que ces pays réexamineront leurs positions et tireront des leçons des grandes nations respectueuses et respectées qui ne nous imposent rien. J'appelle à la patience."

Le président n'a pas oublié lors de cette réunion de renouveler la condamnation de l'Algérie pour ce qui se passe à Gaza et l'agression génocidaire que subit le peuple palestinien, réaffirmant son engagement à travailler à l'avenir proche au niveau des Nations unies pour que la Palestine soit acceptée en tant qu'État pleinement souverain. Il a déclaré : "Les choses évoluent dans la bonne direction car certains pays européens ont annoncé leur volonté de reconnaître l'État de Palestine sans conditions."

Sur le plan intérieur, le président a salué les efforts de tous, du ministère du Commerce aux employeurs et aux commerçants, pour leur engagement pendant le mois de Ramadan pour contenir la hausse des prix, qui a connu une certaine stabilité et a été caractérisée par l'abondance des produits.

Le président a également révélé que grâce aux efforts de l'État, la production nationale atteindra 400 milliards de dollars début 2026.

Le président a également révélé dans le volet économique qu'il a été décidé avec un pays arabe sans le nommer de créer une ferme de 100 000 hectares à Adrar, qui produira beaucoup "et nous permettra de cesser d'importer du lait."