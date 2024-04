La FAF prend une nouvelle décision

La Fédération Algérienne de Football (FAF) a décidé de geler les championnats de jeunes et féminins pendant le reste du mois de Ramadan.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public ce dimanche, la FAF a expliqué que cette mesure concerne les ligues régionales, les ligues wilayas ainsi que la ligue féminine.

Cette mesure entrera en vigueur à partir de ce lundi 1er avril 2024 et s’étendra jusqu’au 3e jour de l’Aïd El Fitr, précise l’instance fédérale dans son communiqué.

La fédération algérienne de football rappelle aux ligues concernées qu’elles doivent garantir « le bon déroulement des rencontres en assurant la présence obligatoire de la sécurité, d’une ambulance et d’un médecin ».