Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de Cuba en Algérie

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a reçu, dimanche, l'ambassadeur de la République de Cuba, Armando Vergara Bueno, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Cette rencontre a été "l'occasion d'évaluer l'état et les perspectives des relations bilatérales à la lumière des résultats des entretiens qu'a eus le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec le président cubain, Miguel Diaz-Canel, lors de la visite de ce dernier en Algérie en novembre 2022, en vue de dynamiser le partenariat stratégique et la coopération bilatérale dans différents domaines, notamment économique", a précisé la même source.

"Les deux parties se sont félicitées de la convergence des positions entre les deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne la cause palestinienne et la nécessité de soutenir les efforts visant à faire cesser l'agression israélienne contre le peuple palestinien frère, notamment dans la bande de Gaza", a ajouté le communiqué.