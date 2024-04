Saisie d’une quantité considérable de psychotropes

Le chef de l’inspection des divisions douanières de Bordj Bou Arreridj, Djamal Adjili, a révélé ce vendredi, la saisie de 837 000 comprimés psychotropes de type Precabaline 300 mg.

L'opération sur le terrain menée par une brigade relevant de l'inspection des douanes de Bordj Bou Arreridj, a conduit à la découverte de stupéfiants soigneusement dissimulées sous une cargaison de sable dans un tracteur routier avec une remorque.

La même source a affirmé que le camion a été saisi et le conducteur a été arrêté et traduit en justice. Cette "opération de qualité" confirme la préparation des brigades de Douanes à lutter contre la contrebande et à protéger les citoyens contre ces toxines, précise la même source.