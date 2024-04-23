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ثقافة

أسير فلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية

29 افريل 2024 ()

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فاز الكاتب الفلسطيني باسم خندقجي القابع في سجون الاحتلال الصهيوني منذ نحو 20 عاما بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السابعة عشرة عن روايته (قناع بلون السماء) الصادرة عن دار الآداب.

وتبلغ القيمة المالية للجائزة المقدمة من مركز أبوظبي للغة العربية بدعم من مؤسسة بوكر في لندن 50 ألف دولار إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية.

وتسلمت الجائزة أمس الأحد نيابة عن الفائز ناشرة الرواية رنا إدريس. وكانت القائمة القصيرة للترشيحات التي أعلنت في فيفري قد ضمت ست روايات من مصر والسعودية والمغرب وفلسطين وسوريا حصلت كل منها على مبلغ 10 آلاف دولار.

ومن بين أبرز الفائزين بالجائزة التي انطلقت لأول مرة في أفريل 2007 الأردني جلال برجس واللبنانية هدى بركات والفلسطيني إبراهيم نصر الله والعراقي أحمد سعداوي والمصري بهاء طاهر.

 

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