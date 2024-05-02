أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسات الثلاث الماضية، وسط آمال بانتعاش الطلب.

بحلول الساعة 06:05 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جويلية 2024، بنسبة 0.70 بالمائة، لتصل إلى 84.02 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جوان 2024، بنسبة 0.66 بالمائة، لتصل إلى 79.52 دولارًا للبرميل.

وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع، أمس الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، ما قد يحد من النمو الاقتصادي هذا العام ويحد من زيادة الطلب على النفط.