سكيكدة : حجز سيارات وقطع غيار ومحركات

تمكن أعوان المفتشية الرئيسة لفحص المسافرين على مستوى المحطة البحرية لميناء سكيكدة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسكيكدة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة،من حجز عدة بضائع على متن الرحلة البحرية من وإلى مرسيليا (فرنسا)

وأوضح بيان لذات المصالح ، أنه على إثر تفتيش مركبات وأمتعة المسافرين على متن الرحلة البحرية من وإلى مرسيليا (فرنسا)، تم حجز 5 سيارات سياحية ذات ترقيم أجنبي، 200 قرص مهلوس، 506 علبة دواء مختلفة، 7 محركات مركبات مستعملة.

كما تم حجز 502 قطعة غيار سيارات مستعملة، 600 وحدة كبسولة للإشعال التمهيدي لذخيرة الصيد، 900 وحدة من مواد التجميل.

كما تم حجز 99 وحدة أجهزة كهرومنزلية، إلكترونية وكهربائية مستعملة، 32 دراجة هوائية مستعملة.

و حجز 14 كرطون أغذية حيوانية ومواد غذائية مختلفة

وأضاف البيان ، أن العملية المحققة تندرج في إطار التجند الدائم لأعوان الفرق الجمركية العملياتية في حماية الصحة العمومية. المساهمة في إقرار النظام والأمن العموميين ومكافحة التجارة غير المشروعة العابرة للحدود بكل أشكالها.