الجزائر تقيم علاقات دبلوماسية مع هذا البلد

وقع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع مع نظيره من كومنولث جزر البهاما، السفير ستان أودوما سميث، أمس الأربعاء، بيانا مشتركا حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، مسترشدين بالرغبة المشتركة في تطوير وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون.

وينص ذات البيان المشترك على أن حكومتي البلدين قررتا إقامة علاقات دبلوماسية رسمية، وفقا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 أبريل 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة 24 أبريل 1963.

كما اتفقت الجزائر وباهاما بموجب هذا البيان المشترك على "تنمية العلاقات الودية على أساس مبادئ التعايش السلمي والقانون الدولي، وخاصة احترام وتعزيز السلم والأمن الدوليين، والمساواة بين الدول، والاحترام الواجب للسيادة الوطنية ولسلامة الأراضي والاستقلال والمعاهدات الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمنفعة المتبادلة".

واتفق البلدان على "تعزيز التنسيق بشأن القضايا المتعددة الأطراف لصالح التنمية المستدامة الهادفة للبلدان النامية" معربين عن قناعتهما بأن "إقامة العلاقات الدبلوماسية ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وجزر البهاما أو رسميًا كمنولث جزر البهاما هو بلد ناطق بالإنجليزية ويتألف من 29 جزيرة و661 من الجزر الصغيرة المنخفضة و2387 من الجزيرات (الصخور). تقع الجزر في المحيط الأطلسي شمالي كوبا وهسبنيولا (جمهورية الدومينيكان وهايتي) وشمال غربي جزر تركس وكايكوس وإلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية (أقرب إلى ولاية فلوريدا). تبلغ مساحتها الإجمالية 13939 كم2 ويقدر عدد سكانها بنحو 330,000 وعاصمتها ناساو.