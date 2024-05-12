البطل الأولمبي الملاكم موسى في غرفة الإنعاش

يتواجد حاليا البطل الأولمبي وصاجب أول ميدالية أولمبية جزائرية، الملاكم مصطفى موسى، في عرفة الإنعاش بمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، بعد تعرضه لحادث خطير في حدود الساعة الحادية عشرة من ليلة أمس، على مستوى محور الدوران الواقع بالقرب من مقر ولاية وهران.

وحسب المعلومات الأولية المستقاة من مصادر مطلعة، فإن موسى الذي تولى منصب مدير التنظيم في رياضة الملاكمة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها وهران الصائفة ما قبل الماضية، يعاني من عدة كسور خطيرة على مستوى الرأس، وأماكن أخرى من الجسم، استدعت إدخاله غرفة الإنعاش طبقا لتصريحات مسؤول خلية الإعلام بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، وهو في وضعية صحية خطيرة على حد تعبير ذات المصدر.