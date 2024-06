"L'année 2027 sera tournant décisif pour le développement global"

La présidente du Conseil national économique, social et environnemental, Mme Rabéa Kharfi, a répondu dans cette interview exclusive, aux questions concernant les aspects économiques et sociaux liés aux profondes transformations que connaît l'Algérie depuis quatre ans, que ce soit en matière de prospective, d'analyse ou de proposition, dans tous les domaines relevant de sa compétence et conformément aux missions confiées au Conseil en vertu des dispositions de la Constitution du 1er novembre 2020. Dans cette perspective, Mme Kharfi parle du lancement par le Conseil d'une étude prospective à long terme sur l'économie nationale en 2062, qui coïncidera avec le centenaire de l'indépendance. Cela se déroulera par étapes à commencer par 2027-2030, où notre économie nationale connaîtra un tournant décisif avec la concrétisation des grands projets en cours et leurs effets sur la stimulation et la diversification du développement économique et social global.

Depuis 2020, le Conseil national économique, social et environnemental est devenu un acteur essentiel du dialogue et de la concertation économique et sociale et un centre d'accueil et de soutien des activités de la société civile. À travers ces missions, quelles sont les réalisations accomplies et qu'attend-on de voir réalisé à l'avenir ?

Le Conseil national économique, social et environnemental est l'une des institutions consultatives les plus anciennes en Algérie, chargé de multiples tâches, notamment la consultation par l'exécutif et la promotion du dialogue national et de la concertation sur les questions économiques et sociales ainsi que l'évaluation des politiques publiques.

Depuis sa création en 1963, le Conseil a traversé plusieurs étapes, avec des variations dans sa composition et ses missions en fonction des réalités économiques et politiques de chaque période de l'histoire de l'Algérie indépendante. Le Conseil a joué un rôle important dans les années 1990 en tant que mécanisme d'accompagnement de l'ouverture politique et de soutien aux réformes économiques adoptées par l'Algérie dans le cadre du plan de réforme structurelle après le recours au Fonds monétaire international au cours de cette période marquée par le fléau du terrorisme qui a frappé le pays pendant la décennie noire.

Au début du troisième millénaire, le Conseil a joué un rôle central dans de nombreux dossiers, notamment ceux liés au développement local. Cette période a également été marquée par le renforcement de la représentation et de la présence du Conseil aux niveaux régional et international, tel que l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et des institutions similaires.

Après une période de stagnation de ses activités pendant de nombreuses années, le Conseil est revenu sur le devant de la scène au début de l'année 2020, avec son élargissement pour inclure l'aspect environnemental, en réponse à l'engagement n°27 du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Nous travaillons actuellement à faire du Conseil un espace propice à la pratique de la démocratie participative, impliquant divers acteurs économiques des secteurs public et privé, ainsi que des partenaires sociaux, de la société civile et des experts, y compris des représentants de notre diaspora à l'étranger, dans divers domaines, dans un dialogue national et une concertation pour élaborer des visions consensuelles sur les questions et objectifs de développement économique, social et environnemental. Nous travaillons également à concrétiser la mission de prospective, d'analyse et de proposition dans tous les domaines relevant de notre compétence, conformément aux directives du Président de la République, en particulier celles émises lors de l'installation des membres du Conseil le 28 septembre 2021.

Dans ce cadre, je tiens à mentionner l'étude que nous entreprenons et qui abordera une vision prospective à long terme de l'économie algérienne à l'horizon 2062, en raison de la symbolique de cette perspective, coïncidant avec le centenaire de l'indépendance. Cette étude sera menée par étapes à partir de 2027-2030, où notre économie nationale connaîtra un tournant décisif avec la concrétisation des grands projets en cours et leurs effets sur la stimulation et la diversification du développement économique, social et environnemental.