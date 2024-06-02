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رياضة

استدعاء رئيس مولودية البيض

2 جوان 2024 ()
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قررت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة، فتح ملف انضباطي والتحقيق في التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني مع استدعاء المعني للمثول أمامها في جلسة الغد.

وكان دحماني قد تحدث عبر تصريح للموقع الرسمي لمولودية البيض عما وصفه مؤامرة تحاك ضد فريقه منذ مباراته أمام شبيبة القبائل تستهدف إسقاطه للقسم الثاني خدمة لأندية تنافسه في صراع البقاء كما تحدث عن تساهل فريق اتحاد العاصمة وتنازله عن نقاط مباراته أمام نجم بن عكنون منتقدا رئيس لجنة التحكيم مهدي عبيد شارف لتغاضيه عن أخطاء الحكم قاموح برغم اعترافه بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه في مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل.

 

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