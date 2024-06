Saïd Chanegriha met en garde contre le trafic de drogues

Le général d'armée Saïd Chanegriha a présidé la cérémonie d'inauguration du centre d'examens spécialisés des services de santé militaires à El Mansoura, lors d'une visite de travail et d'inspection à la cinquième région militaire.

Le général Chanegriha a suivi deux exposés détaillés présentés par les responsables de la réalisation et de la gestion du centre. Il a, également, visité les différentes installations du centre et a reçu des explications détaillées sur les services qu'il offre aux militaires et à leurs familles, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Dans un discours d'orientation, le général Saïd Chengriha a mis en garde contre la tendance croissante au trafic de stupéfiants sous toutes ses formes vers notre pays et affirmé que l'Armée nationale populaire était en alerte contre tous ceux qui sont derrière ce fléau grave.