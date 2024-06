Larbaoui reçoit le président du CREA

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a passé en revue mardi avec le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, les mesures prises en faveur des opérateurs économiques, notamment en matière d'immobilier économique, de zones franches et de promotion des exportations, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

« Dans le cadre des rencontres régulières avec les partenaires économiques et sociaux, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a reçu ce jour, 4 juin 2024, au Palais du gouvernement, le président du Conseil du renouveau économique algérien, Kamel Moula, qui a passé en revue les différentes mesures prises par le gouvernement pour soutenir les opérateurs économiques conformément aux directives du président de la République, notamment, dans le domaine du foncier économique destiné à l'investissement, de la création de zones franches et de la promotion des exportations », précise le communiqué.