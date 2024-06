Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif portant création et organisation de l'Agence nationale des grands équipements publics. Cette agence sera chargée de superviser l'étude, la réalisation et le suivi des grands projets publics décidés par le Président de la République dans le but de renforcer et de développer les infrastructures et de créer des emplois.

« Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du Président de la République concernant la garantie de la disponibilité des ressources en eau, le gouvernement a examiné l'état d'avancement des différents projets d'approvisionnement en eau, notamment ceux inscrits dans le programme national de réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer, afin de répondre aux besoins croissants, en prenant en compte les projets de logements et les nouveaux pôles urbains», lit-on dans un communiqué des services du Premier ministre.

En outre, le gouvernement a étudié un projet de décret exécutif relatif au Comité national de la sécurité de l'aviation civile et aux comités locaux de sécurité aéroportuaire, qui s'inscrit dans le cadre du nouveau cadre juridique et réglementaire du secteur de l'aviation civile.