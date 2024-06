16 enfants blessés dans un accident de la circulation

Dix-sept personnes, dont seize enfants, ont été blessées à des degrés divers, ce lundi, dans un accident de la route survenu dans la wilaya de Tamanrasset.

L'accident s'est produit aux alentours de 11h25, suite au dérapage d'un minibus dans le quartier de Mouflon, commune et daïra de Tamanrasset, lit-on dans un communiqué de la protection civile.

Le bilan de l'accident fait état de 17 blessés, dont "16 enfants âgés de 5 à 16 ans et une personne de 36 ans" présentant des blessures diverses et des états de choc.

Les victimes ont été secourues et transportées à l'hôpital local.