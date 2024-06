Gaza: 17 martyrs dans des bombardements de l'occupation

L'armée israélienne continue, au 256ᵉ jour de la guerre contre la bande de Gaza, à bombarder plusieurs zones du territoire faisant 17 morts et blessant des dizaines d'autres.

L'agence de presse palestinienne "Wafa" a rapporté que les équipes de secours ont retrouvé 13 victimes suite à des raids israéliens dans le camp de réfugiés de Nusseirat au centre de Gaza. Elle a ajouté que des avions de chasse israéliens ont également ciblé une maison dans le camp de Bureij, il y a quelques heures, tuant plusieurs personnes et en blessant d'autres.

"Wafa" a également signalé que les forces israéliennes continuaient de progresser sur plusieurs axes de la ville de Rafah, au sud de Gaza, sous un feu nourri et des bombardements intenses.

Les forces d'occupation poursuivent leur agression contre Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre dernier, faisant de 37 347 morts civils, principalement des femmes et des enfants, et blessant 85 372 autres.