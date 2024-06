Cinq suspects sous mandat de dépôt pour "blanchiment d'argent"

Le pôle financier de la cour d'Alger a annoncé aujourd'hui le démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d'argent et les revenus criminels, en dissimulant et en camouflant leurs sources suspectes à l'aide d'agences dirigées par des fonctionnaires et des fonctionnaires publics, à la fois nationaux et étrangers. Une enquête a été ouverte impliquant huit suspects.

Le communiqué de l'autorité judiciaire a indiqué que suite à des informations sur la fuite présumée de B.M.L., faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux pour implication dans des affaires de corruption, facilitant l'exfiltration de revenus criminels à l'étranger avec la complicité de ses partenaires nationaux, une enquête préliminaire a conduit à la présentation de huit personnes suspectées devant le parquet.

L'autorité judiciaire enquête sur des accusations de blanchiment d'argent et de mouvement de fonds illicites à l'étranger dans le cadre d'une organisation criminelle, en violation des lois et régulations sur les transactions financières internationales.

Après été entendus par le juge d'instruction, des mandats de dépôt ont été émis contre cinq accusés, tandis que les autres sont soumis à des mesures de contrôle judiciaire. Des procédures légales seront prises à l'égard de l'accusé en fuite.