توسيع استهداف النازحين والجوع ينهش أطفال غزة

لليوم الـ 268 من حرب الإبادة الجماعية، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم قصفها مناطق عدة في قطاع غزة، من بينها رفح وخانيونس جنوبًا.

واستهدفت غارتان صهيونيان بلدتي عبسان وخزاعة شرقي مدينة خانيونس، كما واستهدفت قصف مدفعي للهمج المناطق الجنوبية من مدينة رفح.

وأطلقت زوارق حربية للاحتلال نيران أسلحتها باتجاه منطقة المواصي التي تؤوي نازحين شمال غربي مدينة رفح.

وخلّف القصف الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس السبت 38 شهيدا فلسطينيا، وفق مصادر طبية وصحفية.

في غضون ذلك، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على أحياء عدة في مدينة غزة.

يذكر أنه منذ أيام، يكثف الاحتلال قصف أحياء الشجاعية والدرج والتفاح، تزامنا مع عدوان بري بدأه الخميس الماضي في حي الشجاعية.

في الأثناء، يشهد شمال قطاع غزة مجاعة حقيقة مع تواصل الحصار الصهيوني ومنع إدخال المساعدات الغذائية والصحية إليه.

وأشار المرصد الأورومتوسطي، في بيان له قبل أيام، تسجيل نحو 49 حالة وفاة بين الأطفال في قطاع غزة بفعل الجوع وانعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 3500 طفل خطر الموت بسبب سوء التغذية ونقص المكملات الغذائية والتطعيمات ما أصابهم بالهزال والضعف الحاد والأوبئة، حيث باتوا يعانون بشدة من أجساد نحيلة ووجوه شاحبة وباهتة.

وحذّر الإعلام الحكومي في غزة، من تزايد عدد الأطفال والرضع الذين يموتون بسبب سوء التغذية نتيجة تفشي المجاعة في شمال القطاع.

ونبّه المتحدث باسم الإعلام الحكومي إلى أن محاولات الإغاثة من خلال إلقاء المساعدات جوًا فاشلة، ولم تُسهِم في التخفيف من المأساة.

في سياقٍ متصل، حذرت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لويز ووتردج من أن حرارة الصيف أصبحت "لا تطاق" في غزة حيث تعيش الأسر تحت أغطية بلاستيكية في الخيم مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن الظروف الصحية التي يعيش بها النازحون الذين يعيشون "بجوار جبال القمامة ومياه الصرف الصحي" أصبحت يائسة، محذرة من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني منذ 268 يوما، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و834 شهيدا، وإصابة 86 ألفا و858 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.