Les Destinations Touristiques Préférées des Algériens

Avec l'arrivée de la saison estivale, la majorité des familles algériennes, en particulier les travailleurs, commencent à chercher des offres adéquates pour passer leurs vacances d'été. Elles cherchent à se détendre et à se débarrasser de la fatigue accumulée tout au long de l'année. Les agences de voyages ont ainsi commencé à réserver des vols et des hôtels pour ceux qui souhaitent passer leurs vacances d'été à l'étranger.

Dès le début de la saison estivale, les destinations vers certains pays arabes, en particulier la Tunisie, ont varié. La Tunisie attire un grand nombre de touristes algériens. Passer une semaine dans une ville tunisienne revient souvent moins cher que trois jours dans une ville algérienne. Cela a conduit à une augmentation du nombre de visiteurs algériens en Tunisie chaque année, grâce à la publicité gratuite faite par les Algériens qui y ont voyagé et qui encouragent d'autres à tenter l'expérience en raison de ses coûts bas.

Asma B., propriétaire de l'agence "Landing Travel" à El Achour, Alger, a expliqué au quotidien "El Khabar" qu'après la fin du baccalauréat, notamment le 10 juin, l'activité touristique a considérablement augmenté, surtout vers la Tunisie. Les jeunes préfèrent les destinations comme Hammamet et Sousse, tandis que les familles choisissent des endroits plus calmes comme Monastir et Mahdia.

Les prix des hôtels en Tunisie varient beaucoup selon les services proposés, allant de 25.000 DA à 39.000 DA par personne pour cinq nuits. Elle a souligné que les hôtels bon marché n'atteignent généralement pas le niveau de qualité attendu, malgré l'attrait des photos et des vidéos présentées sur leurs sites.

Selon Asma, il y a une forte baisse de la demande pour la Turquie par rapport aux années précédentes, en raison de l'augmentation des coûts de visa, qui sont passés à 26.000 DA, et de l'inflation élevée. Autrefois, la Turquie était la destination préférée des Algériens grâce à ses services touristiques et ses prix relativement abordables.

Malgré l’existence de régions magnifiques en Algérie, beaucoup de citoyens estiment que le pays n'a pas encore atteint un bon niveau de développement touristique en raison du manque de culture touristique. Par exemple, Sarah, d'Alger, a raconté son expérience dans un hôtel de la capitale où elle a payé 13.500 DA par nuit pour une chambre avec petit-déjeuner uniquement, en soulignant que le prix était élevé.

Mohamed a décrit sa visite à un complexe touristique à Zemmouri, dans la wilaya de Boumerdès, où il a trouvé le service de nettoyage satisfaisant mais a été choqué par les tarifs élevés de 17.000 DA par nuit sans petit-déjeuner.

Beaucoup de familles préfèrent louer des appartements dans des zones côtières, bien que ces logements manquent souvent de commodités de base.

Isra, mère de quatre enfants, a partagé son expérience à Jijel où elle a loué un appartement en mauvais état avec des meubles anciens et un environnement peu attrayant. Elle a décidé de ne plus refaire cette "aventure".

Face aux coûts élevés des installations touristiques en Algérie et à l'absence de culture touristique adéquate, de nombreux Algériens cherchent des destinations à l'étranger offrant de meilleurs prix et services.