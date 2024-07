Les efforts de l'Algérie suscitent la jalousie et la colère de ses ennemis

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué les efforts de l'Algérie dans le domaine du logement, affirmant qu'aucun pays au monde ne pouvait rivaliser avec l'Algérie dans ce domaine.

Lors de la supervision du lancement de la distribution de logements dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé le début de la distribution de plus de 251.000 logements à travers le pays, soulignant que l'Algérie surpassait tous les autres pays, qu'ils soient grands ou petits, en termes de chiffres.

La ville de Sidi Abdallah était initialement une terre vierge et qu'un programme ambitieux avait été lancé pour créer une nouvelle ville et corriger ce qui pouvait l'être, a déclaré le président Tebboune. Les efforts de l'Algérie avaient suscité la jalousie et la colère de ses ennemis, bien que ces nouvelles villes n'aient pas reçu la reconnaissance médiatique méritée pour leurs contributions au développement, a-t-il souligné.

Le président a tenu à féliciter les Algériennes et les Algériens pour leurs nouveaux logements, affirmant que "le logement est la base de la construction d'une économie solide" et que ces logements sont désormais entièrement algériens.

Il a exprimé sa gratitude au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, ainsi qu'à tous les cadres et employés du ministère pour leurs efforts considérables dans la réalisation de ces logements, invitant les Algériens à être fiers des réalisations de leur pays.