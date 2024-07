Nouveaux détails sur la raffinerie de Hassi Messaoud

Le vice-président chargé du raffinage et de la pétrochimie de Sonatrach, Slimane Slimani, a révélé les détails du projet de construction de la nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud, dans le sud de l'Algérie, qui viendra renforcer les activités de raffinage et de transformation, conformément à la nouvelle stratégie du secteur.

Lors de son intervention sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale à la fin de cette semaine, Slimani a indiqué que le projet, particulièrement affecté par les répercussions de la crise sanitaire (Covid-19), a été relancé, ajoutant que "cette unité entrera en production à la fin de 2027".

Il a précisé que "cette raffinerie produira des quantités supplémentaires estimées à 2,7 millions de tonnes de gazole et 1,2 million de tonnes d'essence", qui viendront s'ajouter aux capacités nationales dans ce domaine, permettant ainsi de garantir l'autosuffisance en produits pétroliers, notamment en essence et en gazole.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait insisté sur la relance de ce projet, qui a été à l'ordre du jour de deux réunions du Conseil des ministres en décembre 2023 et en janvier 2024. En janvier 2020, Sonatrach a signé un contrat avec un consortium composé de l'espagnol Técnicas Reunidas et du coréen Samsung Engineering pour la construction d'une raffinerie de pétrole dans le bassin de Hassi Messaoud.

Ce contrat, d'une valeur de 440 milliards de dinars (environ 3,7 milliards de dollars), porte sur la réalisation d'une raffinerie de pétrole brut avec un traitement en profondeur d'une capacité de 5 millions de tonnes par an. Le projet devait initialement être réalisé dans un délai de 52 mois.