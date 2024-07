Augmentation du nombre de martyrs à Gaza

L'armée du régime sioniste continue depuis dimanche après-midi à mener des opérations de bombardement intensif sur les zones à l'est de la ville de Gaza, causant des dizaines de martyrs et de blessés ainsi que le déplacement de milliers de familles.

Les équipes médicales de l'hôpital "Al-Muamadani" à Gaza ont été contraintes d'évacuer les blessés après des menaces de l'armée sioniste, ont rapporté des sources locales palestiniennes.

Des rapports indiquent la présence de martyrs dans les rues et les maisons des quartiers Al-Daraj et Al-Tuffah à l'est de Gaza en raison des frappes aériennes et des bombardements sionistes, où la défense civile du secteur a confirmé que ses équipes "ne peuvent pas atteindre les martyrs et les blessés dans les zones est de Gaza".

Ils ont également indiqué que "les corps de 54 martyrs ont été transportés dans les hôpitaux de la bande de Gaza dimanche, tandis que des dizaines d'autres restent portés disparus à l'est de la ville de Gaza".

La guerre sioniste contre la bande de Gaza entre dans son dixième mois, l'armée d'occupation sioniste élargissant ses attaques terrestres, aériennes et maritimes sur diverses régions du secteur, commettant davantage de massacres contre les familles et les civils. L'occupation a fait plus de 38 000 martyrs et 87 000 blessés, la majorité étant des enfants et des femmes, tandis que plus de 10 000 personnes restent portées disparues.