L'Algérie prévoit d'exploiter ses réserves de lithium

L'Algérie, dans le cadre de son plan de développement engagé par la Sonarem se prépare a exploiter son lithium, considéré comme l'une des principales ressources minières incluses parmi les terres rares.

Cette orientation s'inscrit dans le cadre des efforts algériens visant à élargir l'exploitation et le développement du secteur minier, en commençant par la valorisation des ressources minières telles que le fer, le phosphate, le plomb, et le zinc, pour inclure également les terres rares dont l'Algérie détient d'importantes réserves.

La Sonarem qui a pris la relève de la société minière algérienne "Manal" depuis 2023, est chargé du développement du secteur minier, regroupant plusieurs institutions et entreprises telles que Somiphos, Somifer, Feraal, Enamarbre, l'entreprise dationale de granulats, la Société Nationale du Sel (Enasel), la Société Nationale de l'Or (Enor), ainsi que l'Agence Nationale pour la Transformation et la Distribution de l'Or et d'autres métaux précieux (Agenor).

Le plan de développement et d'exploitation du complexe comprend également l'exploitation du lithium, une ressource rare, à l'horizon 2030. L'Algérie dispose de capacités minières considérables, notamment pour le lithium, concentré principalement dans des régions comme le Hoggar, Ouargla, Tamanrasset, et In Guezzam. Des explorations préliminaires menées par des experts miniers du groupe chinois Ganfeng Lithium Group, en collaboration avec des techniciens du secteur énergétique, de Sonarem, de l'Agence Nationale des Activités Minières, de l'Office National de Recherche Géologique et Minière, ainsi que de l'Agence du Service Géologique, ont montré des résultats positifs.

Le Ministère de l'Énergie et des Mines a confirmé la présence de nombreuses autres ressources minières et minerais rares telles que le wolfram, tungstène, le niobium, le niobium et le tantale.

Une carte nationale des gisements et des mines

En coopération avec le Ministère de l'Énergie et des Mines, une carte nationale des gisements et des mines exploitables a été élaborée dans le cadre d'un programme de recherche et d'exploration visant à fournir les ressources minières nécessaires pour développer les industries de transformation minière, estimées à environ 30 % du total.

Les efforts du secteur énergétique et minier algérien visent à valoriser des pôles clés tels que le gisement de Gara Djebilet pour le fer, le gisement de Oued Amizour pour le zinc et le plomb, ainsi que le gisement de phosphate à Tébessa. Ces projets contribuent à renforcer l'économie nationale en diversifiant les sources de revenus, soutenus par les ressources naturelles et les réserves minières du pays.