L'Algérie se félicite de l'avis consultatif de la CIJ

L'Algérie s'est félicitée vivement de l'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice (CIJ) qui rend justice au peuple palestinien en reconnaissant ses droits légitimes inaliénables, assurant poursuivre ses efforts au Conseil de sécurité pour consacrer les droits de ce peuple vaillant, indique samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie se félicite vivement de l'avis consultatif émis par la Cour internationale de justice qui rend justice au peuple palestinien en reconnaissant ses droits légitimes inaliénables et imprescriptibles au recouvrement de ses territoires spoliés par l'occupation de peuplement israélienne", lit-on dans le communiqué.

Cette étape historique vient "rappeler à la Communauté internationale que l'essence-même du conflit israélo-palestinien réside dans les politiques expansionnistes de l'occupation qui reposent sur l'annexion par la force des territoires palestiniens, la construction de colonies sans aucune limite ni restriction et la consécration du fait accompli en toute impunité", ajoute la même source.

Cette étape révèle aussi que "l'objectif derrière ces violations systématiques est de faire capoter le projet national palestinien et d'éliminer la solution à deux Etats, consacrée et entérinée par la légalité internationale depuis plus de sept décennies".

"L'Algérie, qui salue hautement cette victoire de la Justice internationale pour le peuple palestinien, assure poursuivre ses efforts au Conseil de sécurité pour consacrer les droits de ce peuple vaillant, mettre fin à l'agression israélienne qu'il subit, notamment dans la bande de Ghaza, et lui permettre d'établir son Etat indépendant et souverain avec El Qods pour capitale, comme solution juste, durable et définitive au conflit israélo-palestinien et condition sine qua non pour le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans tout le Moyen-Orient", conclut le communiqué.