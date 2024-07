Les assaillants de la pharmacie de Bab Ezzouar condamnés à de lourdes peines

Le juge d'instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné, ce samedi, le placement en détention préventive des accusés dans l'affaire de l'agression "brutale" contre les employés d'une pharmacie à la commune de Bab Ezzouar.

Les charges retenues contre eux sont graves et peuvent entraîner des peines allant jusqu'à la peine de mort.

Selon le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs, "le 24 juillet 2024, vers 18 heures, suite à un appel du centre de contrôle et de commandement de la sûreté de la wilaya d'Alger, signalant qu'une pharmacie située dans le quartier 5 Juillet à Bab Ezzouar avait été attaquée, les forces de police se sont rendues sur les lieux. Ils ont découvert qu'il s'agissait d'une agression contre six victimes, qui ont été transportées à l'hôpital pour recevoir des soins."

Une enquête préliminaire a été ouverte, menant à l'arrestation de quatre suspects d'une même famille, dont une femme. Ce jour, le 27 juillet 2024, les suspects ont été présentés au procureur et un enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre pour des accusations de tentative de meurtre avec préméditation, formation et participation à une bande de malfaiteurs, coups et blessures volontaires avec usage d'armes blanches, dégradations volontaires de biens d'autrui, et tentative d'acquisition de substances psychotropes par la violence, conformément aux dispositions du Code pénal, à la loi sur la prévention et la lutte contre les bandes de malfaiteurs, ainsi qu'à la loi sur la prévention des drogues et des substances psychotropes et la répression de leur usage et commerce illégal.

Selon le communiqué, "après avoir interrogé les accusés, le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention préventive. Les peines maximales encourues pour ces crimes peuvent aller jusqu'à la peine de mort."