Hammad: nous poursuivrons en justice quiconque s'attaquera à Khelif

Le ministre de la Jeunesse et des Sports et président du Comité Olympique et Sportif Algérien, Abderrahmane Hammad, a confirmé aujourd'hui, lundi, que les attaques contre la championne algérienne, Imane Khelif, continuent de la part d'une entité qui n'est absolument pas reconnue par le Comité Olympique International.

Hamad a ajouté dans un tweet sur son compte officiel "X" que l'Algérie a mobilisé des "ressources exceptionnelles pour poursuivre en justice quiconque s'en prend à notre championne" et que "nous répondrons avec fermeté et vigueur à toute provocation", tout en soulignant que "notre énergie pour défendre Imane et les femmes algériennes en général est sans limite".