Le village de Bibane Mesbah, rattaché à la commune d'Aïn Bouchekif dans la wilaya de Tiaret, n'était pas très connu avant de devenir un lieu de pèlerinage pour de nombreux citoyens et divers représentants des médias locaux et internationaux. Cette notoriété est survenue après la révélation de la boxeuse Imane Khalif aux Jeux Olympiques de Paris, ainsi que la vague de solidarité dans le pays et à l’international suscitée par la campagne virulente contre elle. Imane Khalif avance avec détermination et une volonté forte vers la conquête de la médaille d'or dans la catégorie des 66 kg, après s'être qualifiée pour la finale, devenant ainsi la deuxième médaille pour l'Algérie, après la médaille d'or en gymnastique obtenue par Kaylia Nemour.

Située à environ 8 kilomètres au sud de la ville de Tiaret se trouve le village de Bibane Mesbah, sur la route nationale numéro 23, sous le mont Nador qui surplombe les villes de Sougueur et la capitale de la wilaya. Ce village est peu connu malgré le fait qu'il ait été la première commune socialiste construite dans la wilaya de Tiaret sous la présidence de Houari Boumediene, au début des années 1970.

L'histoire de la boxeuse Imane Khelif y a grandi dans une famille modeste où elle se distinguait dès son jeune âge en jouant au football avec les enfants du voisinage. Influencée par certains d'entre eux qui ont rejoint un club de boxe à Tiaret, dont le boxeur Abdelkader Ben Aissa, devenu champion arabe à 16 ans avant d'émigrer en France, elle a fait son entrée dans ce sport jusqu'alors réservé aux hommes. Avec sa volonté de fer, Imane a su entrer dans le monde de la célébrité en donnant une leçon de défi et de lutte aux jeunes pour surmonter les obstacles.

Débuts dans la boxe

Un des entraîneurs nous raconte le jour où Imane a rejoint la salle de boxe dirigée par le boxeur et membre de la Protection Civile, Mohamed Chaoua. Celui-ci a donné à la jeune Imane 100 dinars pour qu'elle puisse faire des photos d'identité afin de compléter son dossier d'inscription à l'association de la Protection Civile. Cependant, elle n'est pas revenue le lendemain, ayant utilisé cet argent pour acheter des fournitures scolaires. Chaoua a donc rendu visite à la famille d'Imane pour convaincre son père de la laisser revenir, ce qui a marqué le début de son parcours sportif local.

L'entraîneur Chaoua n'a cessé de critiquer la presse locale pour ne pas avoir mis en lumière ses boxeurs à l'époque, contrairement aux équipes de football qui bénéficiaient d'une grande couverture médiatique en raison de leur popularité. Lorsque la boxeuse Khelif a émergé et que son étoile s'est brillamment levée sur la scène mondiale en peu de temps, elle est devenue une "tendance" et un sujet de choix pour les journalistes locaux et internationaux ainsi que pour les utilisateurs des réseaux sociaux.

Après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, Imane Khalif a ouvert les portes de la reconnaissance mondiale en atteignant la finale du Championnat du Monde Féminin à Istanbul, en Turquie, et en remportant la première médaille pour les Arabes et l'Afrique dans ce type de compétition. Elle est arrivée jusqu’en la finale où elle a été battue aux points par la boxeuse irlandaise Amy Sarah Broadhurst dans la catégorie des 62 kg, qui l'avait éliminée lors des quarts de finale des Jeux Olympiques de Tokyo.

Le salut militaire de l'agent de la Protection Civile

Imane Khelif est devenue célèbre pour sa salutation militaire après chaque victoire sur le ring, en signe de reconnaissance envers la Protection Civile qui l'a soutenue depuis son jeune âge au sein de l'Association de la Protection Civile de Tiaret. Après ses succès nationaux, elle a été intégrée dans les rangs de la Protection Civile en tant qu'agent, assurant ainsi la continuité de sa pratique de l'art noble et sa capacité à ravir les fans algériens.

Cette réussite a été possible grâce au suivi constant de son entraîneur Mohamed Chaoua, que Khelif avait voulu inclure dans le staff technique de l'équipe nationale après les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle avait terminé cinquième. Ce soutien, accompagné des conseils du coach Abdelghani Kenzi et du Cubain Pedro Díaz, qui a dirigé l'équipe de son pays dans quatre éditions olympiques consécutives de 1992 à 2004 et qui entraîne actuellement Imane à Paris, vise à décrocher la médaille d'or.

Le soutien des Algériens à Khelif de tous les coins du monde

Imane Khelif a reçu un soutien sans précédent tant au niveau national qu'international lors des Jeux Olympiques de Paris. Sa popularité a considérablement augmenté, atteignant plus d'un million de followers sur Instagram, en raison de la campagne agressive dont elle a été victime, orchestrée par des intérêts occidentaux cherchant à affecter son moral avant les quarts de finale en doutant de son genre. Ils ont profité de la défection de sa concurrente, la boxeuse italienne, après 46 secondes de combat, une athlète avec laquelle elle s’était déjà entrainée en Italie.

Ensuite, la Fédération Internationale de Boxe Amateur a tenu une conférence de presse la veille de sa demi-finale, dans une tentative désespérée d'éliminer Khelif de la compétition olympique. Ce n'est que grâce au soutien de la Commission Internationale de Boxe Olympique, du Comité Olympique Algérien, et de nombreux fans, y compris des célébrités et des citoyens ordinaires, que cette tentative a échoué.

Son slogan : "Les obstacles nous enseignent les défis"

Les observateurs de la carrière de Khelif soulignent qu'elle n'a jamais pleuré après un combat, depuis ses débuts avec l'Association de la Protection Civile il y a environ 12 ans, jusqu'à son quart de finale aux Jeux Olympiques de Paris. Les spectateurs ont vu son état émotionnel après sa victoire contre la Hongroise, en la voyant pleurer en descendant du ring.

Il suffit d'analyser le mot "hagroha" utilisé par son découvreur, l'entraîneur Mohamed Chaoua, en la quittant du ring, pour comprendre la pression psychologique immense que la fille de Bibane Mesbah a subie en raison de la campagne virulente orchestrée par plusieurs parties externes, sportives, politiques et médiatiques, visant à la déstabiliser moralement et influencer la Commission Internationale Olympique.

Cependant, notre championne a montré à tous qu'elle était déterminée à réaliser la promesse qu'elle avait faite avant ce grand événement sportif : élever le drapeau national et faire retentir l'hymne national dans le ciel de Paris pour la deuxième fois consécutive, en remportant la première médaille d'or en boxe féminine arabe, africaine et algérienne aux Jeux Olympiques, mettant ainsi fin à tous les doutes.

Elle reste un exemple à suivre dans le sport féminin algérien, venant d'une wilaya qui a eu l'honneur de voir naître la première équipe féminine de football en Algérie, créée pour la Journée Internationale de la Femme le 8 mars 1976. Cette première équipe était composée d'élèves du lycée Ibn Rostom, situé en face du stade Chahid Aït Abdel Rahim sur les hauteurs de Tiaret, sous la direction de l'entraîneur Abdelkader Boubakeur. Cela prouve que le sport féminin en Algérie a des racines profondes et n'est pas un phénomène récent.

Liesse en Algérie aujourd'hui

À chaque combat de la championne Imane Khelif, toutes les régions du pays célèbrent, même ceux qui ne s'intéressent pas aux sports. Dans toutes les communes, les cafés ont ouvert leurs portes pour accueillir les spectateurs. À Tiaret, la maison familiale d'Imane ainsi que la plupart des quartiers de la ville ont vécu une ambiance sans précédent, brisant la routine du village, après sa qualification pour la finale des Jeux Olympiques de Paris dans la catégorie des 66 kg. Les jeunes du quartier d'El Tefah, où se trouve la maison de la tante d'Imane, qui a accueilli la championne durant son enfance, ont transformé la maison en une sorte de salle de projection, défilant directement dans la rue après son combat contre la Thaïlandaise.

La Direction de la Jeunesse et des Sports a installé un écran dans un parc près de la piscine olympique du quartier, où un grand nombre de jeunes et de familles se sont rassemblés pour suivre la demi-finale, animée par la fille de Tiaret et d'Algérie.

L'ambition de l'or à Paris a commencé à Tokyo

Depuis la fin des Jeux Olympiques de Tokyo 2022, l'entraîneur Mohamed Chaoua et Imane Khelif ont visé la médaille d'or pour les Jeux Olympiques de Paris. Chaoua nous a révélé lors d'un entretien après la victoire d'Imane qu'il avait commencé à penser aux Jeux de Paris 2024 pour obtenir la médaille d'or, en particulier après que Imane ait acquis de l'expérience grâce à sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo, aux championnats du monde, et aux compétitions internationales dans plusieurs pays, y compris les États-Unis, avant Paris.

Imane a confirmé dans une précédente interview son engagement total pour remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024, après avoir déjà assuré la médaille d'argent jusqu'à présent, avant le combat final prévu pour vendredi 9 août contre la championne du monde chinoise Yang Liu.