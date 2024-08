Airbnb se fait une place dans la culture touristique algérienne

La culture de la location via des sites internet a commencé à se répandre en Algérie, particulièrement pendant l'été lorsque la demande est élevée. Les hôtels et les appartements touristiques ne répondant pas aux besoins importants des citoyens, beaucoup trouvent leur bonheur sur des sites mondiaux connus comme "Airbnb", soit pour mettre en location leurs appartements, soit pour rechercher des endroits pour passer leurs vacances.

En consultant le site "Airbnb", il est facile de trouver des maisons dans des zones touristiques réputées en Algérie, telles que Béjaïa, Oran, Jijel, Annaba, etc., et de découvrir leurs emplacements ainsi que leurs vues. Selon ce que nous avons observé, les prix ne diffèrent pas beaucoup de ceux du marché, variant entre 3000 dinars et 6000 dinars pour les maisons ordinaires, avec des prix qui augmentent selon la nature de la maison et l'attrait du site.

Un facteur décourageant pourrait être que la plupart des Algériens ne possèdent pas de cartes de paiement internationales permettant de réserver sur le site. Par conséquent, cette méthode est plus adaptée aux expatriés ou aux touristes étrangers, leur permettant de louer facilement en utilisant leurs cartes, de vérifier les maisons et les services proposés, puis de contacter les propriétaires. Avec le temps et l'évolution des paiements électroniques, il sera plus facile de voir apparaître des modèles algériens sur "Airbnb", facilitant les transactions localement et en dinar algérien.

Le principe d'"Airbnb" repose sur l'idée que le propriétaire propose des appartements excédentaires à la location, permettant au client de bénéficier des autres commodités de la maison comme la cuisine et la salle de bain, ou de louer des maisons entières et des villas selon les besoins et les moyens du client. Cette méthode est devenue une partie intégrante du secteur touristique dans de nombreux pays, comme l'Espagne et la France, faisant d’"Airbnb", qui ne possède aucun bien hôtelier propre, le plus grand bailleur au monde.

En réalité, le concept d'"Airbnb" est appliqué depuis longtemps en Algérie, notamment dans les zones côtières, mais en utilisant des méthodes de communication traditionnelles entre le propriétaire et le client. De nombreux propriétaires de maisons proches de la mer les louent pendant l'été et se déplacent vers d'autres logements, cette méthode constituant une source importante de revenus, tandis que les locataires bénéficient de prix plus compétitifs par rapport à ceux des hôtels situés à proximité de la mer.

L'Algérie pourrait avoir encore plus besoin de telles méthodes pour soutenir le tourisme. En raison du manque flagrant d'hôtels dans certaines zones côtières ou touristiques en général, encourager le concept de "logement chez l'habitant" pourrait être une solution efficace, nécessitant moins d'investissements mais qui requiert une organisation et une réglementation qui faciliteraient l'accès aux nombreux avantages qu'elle offre.

Qu'est-ce qui distingue le site "Airbnb" des autres sites ?

Le site "Airbnb" permet à ses visiteurs de louer et de réserver des logements uniques à travers le monde. Cette plateforme en ligne met en relation les hôtes, qui souhaitent louer leurs espaces, avec les invités à la recherche de logements plus personnalisés et à des prix raisonnables comparés aux hôtels. Cela en fait le choix idéal pour les utilisateurs du monde entier. Alors, quelles sont les caractéristiques qui rendent cette plateforme unique ?

À ce sujet, l'expert en technologie et systèmes numériques, et président de l'Association "Digitization" pour les technologies et les sciences, Nacim Louchani, a déclaré dans une interview avec "El Khabar" que le site "Airbnb" est en tête des sites de location au niveau mondial. Officiellement, il est connu comme une plateforme en ligne qui permet aux particuliers de louer et de réserver différents types de logements dans le monde entier. Créé en 2008, initialement comme une idée quelque peu rudimentaire, le site a vu son succès croître rapidement après son lancement, car les hôtes, qui avaient peut-être rencontré des obstacles auparavant, ont trouvé cette idée très appréciée à travers le monde. Aujourd'hui, la plateforme est devenue l'un des sites les plus connus et populaires dans le domaine de la location à court terme, ainsi que pour la location à long terme.

En ce qui concerne les coulisses du site, Louchani a révélé que la plateforme "Airbnb" repose sur les services cloud bien connus d’"Amazon Web Services". Pour ce qui est des applications, la plateforme est disponible pour les systèmes d'exploitation "iOS" et "Android", ce qui permet aux utilisateurs de réserver des logements facilement via leurs smartphones

Le site dispose également d'un système de recommandations, utilisant un algorithme basé sur l'intelligence artificielle pour analyser les préférences des utilisateurs et fournir des recommandations personnalisées de manière distinctive

Les caractéristiques d’Airbnb

Concernant les caractéristiques de la plateforme, notre interlocuteur a souligné que la première fonctionnalité est la recherche et le filtrage. La plateforme offre des options de recherche avancées permettant aux utilisateurs de filtrer les résultats en fonction du prix, de l'emplacement, du type de logement, des évaluations et d'autres informations et détails.

La deuxième caractéristique est le paiement sécurisé. La plateforme "Airbnb" propose un système de paiement sécurisé permettant aux utilisateurs de régler le coût de la location via le site par divers moyens, y compris les cartes bancaires comme Visa, MasterCard, et d'autres méthodes.

La troisième caractéristique est les évaluations et les avis. La plateforme repose sur un système d'évaluations et d'avis pour aider les utilisateurs à prendre des décisions en recommandant certains résultats de recherche, en fonction des préférences de l'utilisateur et de son historique sur la plateforme "Airbnb".

En ce qui concerne la recherche et le filtrage, Louchani a indiqué que la plateforme utilise la fonctionnalité des "maps" ou cartes pour montrer les propriétés géographiquement proches de l'hôte ou de l'endroit où l'utilisateur souhaite louer un logement, ce qui est également une caractéristique distinctive.

Le spécialiste en technologie a également mentionné qu'en termes de marketing, la plateforme utilise le marketing numérique, en s'appuyant sur des publicités en ligne via des moteurs de recherche comme Google, Bing et Yahoo, ainsi que sur les réseaux sociaux pour atteindre un large public. De plus, la plateforme se concentre fortement sur l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'interface pour garantir la satisfaction des clients et renforcer la fidélité à la marque.

Parmi les aspects communs pour l'expérience utilisateur et la présence, il y a la recherche via les cartes, ainsi que le marketing de contenu, où la plateforme publie du contenu inspirant sur son blog et ses comptes sur les réseaux sociaux pour attirer les utilisateurs potentiels et les lecteurs, et faire des recommandations aux futurs utilisateurs.

En ce qui concerne l'expansion mondiale, le président de l'Association "Digitization" a déclaré que la plateforme est présente dans plus de 222 pays, atteignant presque le monde entier, ce qui en fait une option étendue pour les voyageurs du monde entier. De plus, elle a des partenariats avec des entreprises touristiques et hôtelières pour élargir sa clientèle et accroître sa présence.

Quant à la raison pour laquelle "Airbnb" est en tête des sites de location dans le monde, l'expert a précisé que la plateforme offre une grande diversité de logements, allant des appartements et chambres privées aux maisons luxueuses, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs. En outre, la plateforme offre confort et flexibilité, permettant aux utilisateurs de trouver des lieux confortables, avec diverses options d'annulation et une communication directe avec les hôtes.

Du point de vue économique, le coût de séjour sur "Airbnb" est souvent inférieur à celui des hôtels traditionnels ou des sites de réservation traditionnels, comme "Booking", ce qui est avantageux pour les voyageurs à budget limité. La plateforme offre également des expériences locales uniques, permettant aux voyageurs de vivre dans des logements authentiques et de découvrir les cultures locales en interagissant avec les hôtes locaux. Cette interaction directe entre le locataire et l'hôte permet aux utilisateurs de découvrir des cultures locales, donnant ainsi une touche particulière à l'expérience de location.

Enfin, la plateforme assure confiance et sécurité en utilisant des systèmes d'évaluation et de révision précis pour garantir la qualité du service et la satisfaction des clients, en plus de fournir un service client exceptionnel 24h/24 grâce à une équipe professionnelle et une gestion impartiale des problèmes et demandes.

Comment utiliser la plateforme ?

En ce qui concerne son utilisation, l'hôte crée une page de profil pour lui-même et une page pour le logement qu'il loue, incluant des recommandations d'autres personnes, des avis de précédents locataires et des évaluations du logement. L'hôte peut également communiquer avec les locataires via un système de messagerie privée.